قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدال بعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.
وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق الكتالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين.
برشلونة يقيل الفرنسي إيريك أبيدال
قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدال بعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.