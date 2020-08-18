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برشلونة يقيل الفرنسي إيريك أبيدال

المصدر: برشلونة - رويترز
أبيدال على "اليمين" مع رئيس النادي في صورة سابقة
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قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدال بعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق الكتالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين.

كلمات دالّة

#أبيدال, #برشلونة

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