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تأجيل مباراة مرسيليا وسانت إيتيان بسبب إصابات كورونا

المصدر: مارسيليا - رويترز
مرسيليا أعلن عن وجود إصابات بين لاعبيه
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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تأجيل المباراة الافتتاحية بين أولمبيك مرسيليا وسانت إيتيان من يوم الجمعة وحتى 16 أو 17 سبتمبر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن مرسيليا يوم الثلاثاء عن وجود ثلاث حالات إيجابية جديدة بفيروس "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي إلى أربعة قبل ثلاثة أيام من انطلاق المسابقة.

ومن بين بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كانت فرنسا الوحيدة التي تقرر إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب الجائحة، وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

ووصل سان جيرمان وأولمبيك ليون إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مرة يصل فيها فريقان من فرنسا إلى هذا الدور، بينما أولمبيك مرسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي توج بهذا اللقب.

كلمات دالّة

#فرنسا, #سانت إيتيان, #كورونا, #مرسيليا

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