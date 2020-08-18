توتنهام يضم جو هارت في صفقة مجانية

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع جو هارت الحارس الدولي السابق في صفقة انتقال مجاني يوم الثلاثاء.



وترك هارت (33 عاماً) حارس إنجلترا ومانشستر سيتي السابق صفوف بيرنلي في نهاية عقده في يونيو بعدما شارك في ثلاث مباريات في كل المسابقات الموسم الماضي حيث وجد نفسه بديلا للحارس نيك بوب، وسيتنافس جو، الذي خاض 75 مباراة دولية مع إنجلترا، في توتنهام مع الحارس الأساسي هوغو لوريس والأرجنتيني باولو غازانيغا.



وقال توتنهام الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في بيان : نحن سعداء بالإعلان عن التوقيع على عقد مع جو هارت حتى صيف 2022.



وتوج هارت بلقب الدوري مرتين مع مانشستر سيتي لكنه خسر موقعه في الفريق بعد تعيين المدرب بيب غوارديولا في 2016، وقضى هارت فترات إعارة في تورينو الإيطالي ووست هام يونايتد قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بيرنلي في 2018.



واحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وسيلعب في تصفيات الدوري الأوروبي الموسم الجديد.