نوير: بايرن جاهز لمواجهة مفاجآت ليون

أكد مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ، أن فريقه جاهز لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، معتبرا أن كون فريقه مرشحا للفوز باللقب لن يسقطه في فخ التقليل من خصمه.

وأضاف نوير في مقطع فيديو نشر عبر الموقع الرسمي لناديه: لقد اعتدنا على المواقف التنافسية في البطولات، ونحن جائعون لتحقيق الانتصارات ولدينا العقلية المناسبة أيضا، ونعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا، لدينا معدل تهديفي جيد، كما أننا لدينا المرونة ولاعبون بإمكانهم تسجيل الأهداف، أعتقد أننا في حالة فنية جيدة.

ويدخل بايرن ميونخ،الفائز باللقب خمس مرات، المباراة في حالة ثقة كبيرة، بعد فوزه الكاسح على برشلونة الإسباني 8 -2 في دور الثمانية، كما أن الفريق لم يتعرض للخسارة في 28 مباراة وفاز في 27 منها، بما في ذلك آخر 19 مباراة وكل المباريات الـ13 الأخيرة منذ عودة المنافسات المتوقفة بسبب فيروس كورونا، وسجل الفريق 94 هدفا خلال تلك الفترة.

ويسعى بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية "الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا" للمرة الثانية في تاريخه، إذ ترجع المرة الأولى إلى عام 2013، كما أنه تغلب على ليون 4 - صفر في مجموع المباراتين، حينما ألتقى الفريقان في المرحلة ذاتها عام 2010.

وتابع نوير: ليون فريق جيد جدا من الناحية التكتيكية، الفريق يمكنه اللعب حتى في فترة الاستراحة، كما أنهم لديهم لاعبون رائعون عاقبوا مانشستر سيتي بلا رحمة، لا بد أن نتأكد إننا في حالة انتباه لأن الخطأ ربما يتسبب في خروجنا سريعا من البطولة.