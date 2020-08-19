سان جيرمان يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزج 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.

وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي يوم الأربعاء.