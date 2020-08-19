كومان: سأتحدث مع ميسي بشأن مستقبله مع برشلونة

قال الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه سيتحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق عن مستقبله، لكنه حذر من أنه يرغب فقط في العمل مع اللاعبين الذين يريدون البقاء بالنادي.

وأضاف كومان في تصريحات للصحفيين في ملعب "كامب نو": لا أعلم إذا ما كان يتعين علي إقناع ميسي.

وتابع: إنه أفضل لاعب في العالم وأنت تريد أن يكون أفضل لاعب في العالم في فريقك وليس في فريق آخر، من جانبي أريد العمل مع ميسي، فهو يفوز بالمباريات وسأكون سعيدا في حال قرر البقاء.

لكن كومان "57 عاما" أوضح في أول مؤتمر صحفي له كمدرب للفريق: أريد فقط العمل مع اللاعبين الذين يرغبون في البقاء هنا، وإذا لم يكونوا سعداء فعليهم توضيح ذلك.

وعن ميسي قال كومان: لديه عقد مع الفريق، تبقى له عام واحد، هو لاعب في برشلونة.

كانت محطة سبورت انتراتيفو البرازيلية قد ذكرت الأحد الماضي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي .

وكشفت المحطة أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في حيونيو 2021.