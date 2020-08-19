ميلان يعلن انتقال لاعبه رودريغيز إلى تورينو

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه السويسري ريكاردو رودريغيز إلى فريق تورينو في صفقة انتقال دائم.



ووجه النادي عبر موقعه الرسمي الشكر لرودريغيز على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية، إذ انضم رودريغيز إلى ميلان في صيف عام 2017، قادما من فولفسبورغ الألماني، كما أنه بدأ مسيرته الكروية مع فريق زيوريخ السويسري.



وكان اللاعب السويسري انضم إلى آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك في ست مباريات مع الفريق قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكان ميلان أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس، وهو المركز الذي يتأهل صاحبه إلى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.