"يويفا" يخطط لحضور الجماهير في مباراة السوبر

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاستخدام لقاء كأس السوبر الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست الشهر القادم كمباراة تجريبية يمكن أن يتم السماح فيها بحضور عدد قليل من المتفرجين حسبما أعلن الاتحاد القاري يوم الأربعاء.



وناقشت جميع الاتحادات المحلية الأعضاء في يويفا، التي يبلغ عددها 55 اتحادا، قضية عودة الجماهير إلى المباريات وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



رغم ذلك، أوضح يويفا أنه سيكون من السابق لأوانه السماح للجماهير بالتواجد في مباريات دوري الأمم المقبلة، المقرر إقامتها في سبتمبر القادم، مؤكدا أنه ينبغي إجراء مباراة أو مباريات تجريبية لدراسة تأثير المتفرجين على البروتوكولات الطبية الحالية بدقة، وأن المشاركين في المؤتمر أكدوا الحاجة لاتخاذ تدابير صارمة للنظافة والصحة للسماح للجماهير بالعودة.



ويقام كأس السوبر الأوروبي يوم 24 سبتمبر المقبل بين الفائز بنهائي الدوري الأوروبي، الذي يجرى يوم الجمعة، والفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد القادم.