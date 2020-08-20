روديغر: العنصرية في كرة القدم باتت أسوأ

يعتقد أنطونيو روديغر، لاعب تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الألماني لكرة القدم، أن مشكلة العنصرية في كرة القدم تتزايد، ويرى أن الأشخاص الذين لا يبلغون عن القضايا مذنبون، تماما مثل مرتكبي جرائم العنصرية.

وقال روديغر لصحيفة الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس: "أقول صدقا، لقد ساءت الأمور، عندما كنت في شتوتغارت، لم أمر بأي شيء، حتى خلال الوقت الذي قضيته كلاعب شاب من 2005 في برلين لم تكن هناك مشكلة. ولكن عندما انتقلت إلى إيطاليا، ساءت الأمور".

وانتقل روديغر، 27 عاما، والذي لعب لروما خلال الفترة من 2015 إلى 2017، إلى تشيلسي، وقال إنه استمع لهتافات تدعو للسخرية من اللاعبين السود، من قبل الجماهير خلال مباراة ديربي لندن على ملعب توتنهام العام الماضي. وذكر مسؤولو نادي توتنهام أنهم لم يجدوا أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وأضاف روديغر: "عندما يتعرض الناس لإساءة عنصرية، نادرا ما تجد شجاعة مدنية من الأشخاص حولهم. لدي كلمات واضحة لهؤلاء الأشخاص: إنهم متواطئون بكل بساطة. في رأيي، يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص أيضا".