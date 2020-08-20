ميسي يصدم كومان.. ويطلب الرحيل

أبلغ ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، المدرب الجديد رونالدو كومان بأنه يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، يوم الخميس.

ووفقا لإذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن ميسي ذكر لكومان بأنه يرى نفسه خارج أسوار النادي، على الرغم من أنه يدرك الصعوبات التي ستواجهه عند مغادرة برشلونة بسبب وضعه التعاقدي.

وحسب التقارير، تأثر اللاعب الأرجنتيني بشدة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها برشلونة على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 8-2، لدرجة أنه بات يفكر في الرحيل، وفور علمه بهذا الموقف، قرر المدرب الهولندي كومان، الذي تم تقديمه رسميا، يوم الأربعاء، عقد اجتماعا مع ميسي الذي قطع إجازته من أجل مقابلة كومان.

وكان كومان قد أكد خلال مؤتمره التقديمي، يوم الأربعاء، أنه يود أن يكون ميسي في مشروعه الرياضي، وسيعمل على إقناع اللاعب بعدم الرحيل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في 2021، ويصل الشرط الجزائي الخاص به إلى 700 مليون يورو.