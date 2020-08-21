بيكنباور يتوقع مباراة متكافئة في نهائي دوري الأبطال

أعرب أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور عن اعتقاده بأن فرص الفريقين تبدو متساوية تماما خلال المباراة المقررة يوم الأحد بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان، الأحد، بالعاصمة البرتغالية لشبونة على لقب دوري الأبطال في موسم استثنائي توقفت فيه البطولة لنحو خمسة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيكنباور (74 عاما) في مقابلة نشرها موقع بايرن ميونخ على الإنترنت، إن نسبة فوز أي من الفريقين بالمباراة هي 50%، موضحا: المباراة متكافئة. يمكنني أن أقول إنها متكافئة بنسبة 50 إلى 50%. تحتاج أحيانا إلى قدر من الحظ. وإذا كان لدى بايرن هذا القدر، سيفوز بالمباراة.

ويتطلع بايرن إلى الفوز على سان جيرمان، الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل، ليكمل الفريق الثلاثية في هذا الموسم بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين في ألمانيا.

وأكد بيكنباور، الذي فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني (مانشافت) كلاعب وكمدرب، إن سان جيرمان "فريق جيد". وأوضح: المباراة ستكون هي الأصعب في مسيرة بايرن بدوري الأبطال هذا الموسم. لا أستطيع إيجاد أي نقاط ضعف في فريق سان جيرمان. وأتوقع مباراة صعبة ومتنوعة للغاية.

وأضاف: أتمنى ألا يلجأ الفريقان للدفاع وألا يفرط كل منهما في احترام الآخر مثلما فعلا من قبل. ومن ثم سنرى مباراة نهائية جيدة.