فليك يتعهد بالوفاء لطريقته في مباراة النهائي

سيخضع جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ لاختبار بدني قبل مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد، لكن المدرب هانز فليك قال إنه بغض النظر عن تشكيلة فريقه فلن يضطر لتغييرات جذرية في أسلوب اللعب.

وتسببت إصابة عضلية في خروج بواتينغ بعد الشوط الأول خلال الفوز 3-0 على أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء. وأوضح فليك أنه سيتم تقييم حالته بعد تدريب يوم السبت، وأبلغ فليك: جيروم سيتدرب معنا الليلة، وسننتظر التدريب الأخير ونأمل أن يكون لائقا للمشاركة منذ البداية، بعد التدريب سأجتمع مع الطاقم التدريبي ونناقش ماذا سنفعل.

ولو لم يشارك يواتينغ فيعد نيكلاس زوله، الذي شارك بدلا من زميله في الشوط الثاني ضد ليون، هو الأقرب للعب بجوار ديفيد ألابا.

وسمح الدفاع المتقدم لبايرن، لإجبار المنافس على التراجع إلى نصف ملعبه، لمنافسه ليون الفرنسي بصناعة العديد من الفرص وظهرت تساؤلات بشأن احتمال لجوء فليك لأسلوب حذر في النهائي في ظل سرعة ومهارة نيمار وكيليان مبابي، لكن المدرب البالغ عمره 55 عاما والذي تولى المسؤولية عقب إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر أشار إلى أنه من غير المرجح إدخال تغييرات جذرية.

وقال: المهم هو إمكانية الضغط على المنافس عندما يستحوذ على الكرة وعند تمرير الكرة في المساحة خلف دفاعنا يجب على المدافعين التأكد من تغطية كل هذه المساحة، باريس يملك كفاءة كبيرة في الهجوم ربما يشبه برشلونة في هذا الأمر، ليون لعب بشكل مباشر جدا وانطلق نحو مرمانا واعتمد على التمريرات الطويلة في المساحة خلف دفاعنا.

وتابع: لذا من المهم أن نستطيع قطع خطوط التمرير لعدم منح المنافس مساحة للعب الكرة فيها. بالتأكيد باريس سان جيرمان يملك سرعة كبيرة. إنه فريق رائع ويملك لاعبين مذهلين وستكون مباراة مثيرة، لكن على مدار أكثر من عشرة أشهر كنا نحاول دائما فرض أسلوبنا على المنافس، لعبنا بدفاع متقدم ضد المنافسين وحققنا النتائج المرجوة، لذا لن نغير الكثير في هذا الأمر.