لام يشيد بإعادة فليك توهج بواتينغ ومولر

أشاد فيليب لام القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على اعتماد هانزي فليكأشاد المدير الفني للفريق، على الثنائي المستبعد من المنتخب الألماني جيروم بواتينغ وتوماس مولر، في الوقت الذي شكك فيهما آخرون.

وفي حالة التأكد من استعادة بواتينغ لياقته، يرجح أن يشارك الثنائي ضمن التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ في مباراته المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وجرى استبعاد الثنائي بشكل نهائي من المنتخب الألماني بقرار المدير الفني يواخيم لوف في العام الماضي، بينما سعت إدارة بايرن قد لبيع لاعب قلب الدفاع بواتينغ كما أن نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن، غالبا ما كان يبقي المهاجم مولر على مقعد البدلاء.

وقال فيليب لام في مقابلة مع قناة "زد.دي.إف" عبر "إنستغرام" يوم السبت: فليك وجد من يمكنه الثقة فيه حقا، ومن هو مهم بالنسبة للفريق.، فهما من الركائز وقد أثبت هانزي ذلك. هو مدرب يعمل من أجل اللاعبين، ويحاول منحهم الكثير دون الاهتمام بالظهور في المقدمة.

كذلك تحدث لام بشأن الضغوط التي يواجهها بايرن ميونخ حاليا مقارنة بالتوقعات التي عاشها هو نفسه مع الفريق قبل نهائي دوري الأبطال عام 2013، عندما تغلب بايرن على دورتموند ليتوج بالثلاثية لأول مرة.

وقال لام: يمكنني قول إن التوقعات لم تعد كبيرة للغاية، الضغط كان هائلا بالنسبة لنا في 2013 لأننا خسرنا في النهائي مرتين (في 2010 و2012). لذلك يمكنني قول إن الضغوط الآن ليست بالقوة التي كانت عليها حينذاك.