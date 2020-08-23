بارما الإيطالي يتخلى عن مدربه دافيرسا

قرر بارما الإيطالي يوم الأحد التخلي عن مدربه روبرتو دافيرسا الذي، ومنذ أن استلم الإشراف على الفريق عام 2016، صعد به من الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2018-2019.



ومن المفترض أن يستعين بارما في الفترة المقبلة بمدرب ليتشي السابق فابيو ليفيراني لقيادته الموسم المقبل، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بانتظار التأكيد الرسمي من النادي.



وبعد أن فرض نفسه في تسعينات القرن الماضي من الفرق القوية في إيطاليا وفوزه باللقب الأخير لبلاده في كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1999، ليضيفه إلى لقب 1995 والكأس الكؤوس الأوروبية عام 1993، أعلن بارما إفلاسه عام 2015 ما أدى لإنزاله إلى الدرجة الرابعة.



ووصل دافيرسا (45 عاما) إلى الفريق عام 2016 حين كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته إلى الدرجة الثانية عام 2017 ثم أعاده إلى الأولى عام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة في المركز الرابع عشر ثم الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.



وبرر بارما قرار إقالة دافيرسا بأن التماسك والتناغم والحماس المتبادل الذي سمح بالنجاحات خلال الأعوام الأربعة أصبحوا أقل وضوحا في الأسابيع الأخيرة، مضيفا : لن يتمكن أحد من محو المعالم المحفورة في تاريخ النادي والمساهمة الجوهرية التي قدمها المدرب وطاقمه.



وبات دافيرسا رابع مدرب يتم استبداله في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ انتهاء الموسم، بعد ماوريسيو ساري (اقاله يوفنتوس البطل وحل بدلا منه أندريا بيرلو)، ومورينو لونغو (أقاله تورينو وحل بدلا منه ماركو جيامباولو) ووالتر زينغا (أقاله كالياري وحل بدلا منه أوزيبيو دي فرانشيسكو).



وقد يكون هناك تغيير جديد قبل انطلاق الموسم في 19 سبتمبر، مع إمكانية رحيل أنتونيو كونتي عن إنتر ميلان الوصيف بعد تلميحه إلى ذلك عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة أمام إشبيلية الإسباني.