لوف: فوز بايرن وفليك بدوري أبطال أوروبا "منطقي"

يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه من المنطقي أن يتوج هانزي فليك بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد بعد العمل الجيد الذي قام به مع بايرن ميونخ.



وأثنى لوف على هانزي فليك الذي كان يتولى منصب المدرب المساعد للمنتخب الألماني في وقت سابق، وحقق فليك إنجازات رائعة منذ توليه منصب المدير الفني لبايرن في نوفمبر الماضي حيث قاده لثنائية الدوري والكأس المحلية وصعد به لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد.



وقال لوف في عمود بصحيفة "بيلد آم سونتاغ" يوم الأحد: يتمتع هانزي بدرجة مذهلة من القبول بين اللاعبين، يمكنه تأسيس وقيادة وتطوير فريق، بالنسبة لي من المنطقي أن يتحقق النجاح .



وتولى فليك منصب المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا عندما حصل لوف على منصب الرجل الأول في 2006 وعملا سويا حتى قادا الفريق للتتويج بلقب كأس العالم 2014، وانضم هانزي للعمل في بايرن العام الماضي في منصب المدرب المساعد قبل أن يخلف نيكو كوفاتش في منصب المدير الفني في نوفمبر الماضي، وحقق مسيرة رائعة مع بايرن هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق طوال 29 مباراة على مستوى كافة المسابقات محققا 28 انتصارا مقابل تعادل وحيد.



وقال فليك يوم السبت أنه ممتن للوف لأنه سيعمل دون لاعبي بايرن ميونخ خلال المباريات المقبلة من دوري الأمم الأوروبية من أجل إراحتهم.