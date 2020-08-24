رايولا يؤكد استمرار بوغبا مع مانشستر يونايتد

أكد مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا أن لاعب وسط مانشستر يونايتد سيبدأ قريبا محادثات مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل توقيع عقد جديد ولن يرحل في فترة الانتقالات الحالية.

وتكهنت العديد من التقارير الصحفية برحيل بوغبا لاعب منتخب فرنسا عن يونايتد منذ انضمامه للنادي قادما من يوفنتوس في 2016، لكنه شكل شراكة قوية في وسط الملعب خلال الأشهر الأخيرة من الموسم مع برونو فرنانديز المنضم في يناير الماضي.



وأبلغ رايولا "سكاي سبورتس" يوم الأحد: سنتحدث حول عقد جديد قريبا، بول بوغبا سيستمر في مانشستر يونايتد إنه لاعب مهم، فهم يمتلكون مشروعا مهما وهو ضمن هذا المشروع بنسبة 100 بالمئة، ويونايتد لن يقبل أي عرض هذا الصيف لبيعه.



وأمضى بوغبا، الذي يتبقى أقل من عام واحد على نهاية عقده مع يونايتد، جزءا كبيرا من الموسم الماضي مصابا، وشارك في ثماني مباريات فقط بجميع المسابقات قبل توقف الموسم في إنجلترا في منتصف مارس آذار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وشارك بوغبا في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في يونيو حزيران، وساعد يونايتد على احتلال المركز الثالث في الدوري ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.