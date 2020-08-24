كومان: تعلمت الكثير من كرويف.. ودي يونغ مستقبل برشلونة

كشف الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه تعلم الكثير من مواطنه الراحل يوهان كرويف في مجال اللعبة، معتبراً مواطنه الآخر فرينكي دي يونغ لاعب الفريق الحالي "مستقبل" برشلونة.

وقال كومان في مقابلة مع القناة التلفزيونية التابعة للنادي: كرويف كان أحد أكثر الذين تعلمت منهم، وخصوصا خلال فترة فريق الأحلام (1988-1996). ليس فقط كلاعب، ولكن أيضا كمدرب. كان لدينا أفضل مزيج: لعبنا كرة القدم الهجومية وفزنا بالألقاب.

وكان كرويف مدربا للـ"بلاوغرانا" في الفترة التي لعب فيها كومان في صفوف الفريق، وقاده للفوز بالألقاب المحلية والقارية، إذ عرف النادي لقبه الأول في بطولة في دوري أبطال أوروبا تحت إشراف الأسطورة الراحل، وبمساهمة مباشرة من رونالد الذي سجل هدف الفوز في مرمى سامبدوريا الإيطالي عام 1992.

وأضاف المدرب السابق لمنتخب هولندا: إنها الفلسفة التي سنحاول أن نكون عليها في برشلونة. لعب كرة قدم رائعة للمشجعين للاستمتاع، والفوز بالطبع لأن هذا أهم شيء.

وتحدث كومان عن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اجتمع به خلال الأسبوع المنصرم وأثيرت حوله الكثير من الشائعات بأنه يريد مغادرة الفريق، وقال: إنه لمن دواعي سروري أن يكون هناك لاعب مثل ميسي في الفريق. بجودته سيجد مجالا لتطوير الفريق.

وأعطى كومان نبذة عن ملامح الشخص الذي سيكون عليه على مقاعد البدلاء للفريق الكاتالوني: أنا مدرب يحب الانضباط والتنظيم الجيد. أحب أن أسيطر على اللعبة نحن الهولنديين نحب كرة القدم الهجومية. أحب أن أكون مباشرا وأن أتواصل بشكل جيد مع اللاعبين. أن أوضح النقاط بشكل سريع، وأحاول إيصال الرسالة بوضوح.

وفيما يتعلق بمواطنه فرينكي دي يونغ (23 عاما) قال: الأداء الذي قدمه حتى الآن جيد جدا، والأمر سهلا بالنسبة للاعب شاب أتى إلى الفريق، لكنه لاعب لديه مستقبل لبرشلونة.