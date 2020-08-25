استدعاء ماغواير إلى المنتخب الإنجليزي رغم محاكمته في اليونان

اختير هاري ماغواير، في قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الذي يستعد لخوض مباراتين في بطولة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل أمام منتخبي أيسلندا والدنمارك، رغم أن محاكمته مستمرة في اليونان بسبب مشاجرة مع ضباط شرطة.

وانضم قائد فريق مانشستر يونايتد، الذي أطلق سراحه من سجن الشرطة، لقائمة الـ24 لاعبا التي اختارها غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

كما تضمنت القائمة قائد المنتخب هاري كين، رغم أنه مازال في الحجر الصحي بعد رحلة في الباهاما، بينما تم استدعاء كالفين فيليبس، لاعب ليدز، وفيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون غرينوود "18 عاما" مهاجم مانشستر يونايتد للمرة الأولى.

وأعيد استدعاء داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، للمرة الأولى في آخر خمسة أعوام كما عاد أيضا زميله بالفريق وارد بروس، وإريك داير لاعب توتنهام، وكيلي والكر، لاعب مانشستر سيتي.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأيسلندي في ريكايفيك يوم 5 سبتمبر وبعدها بعدها بثلاثة أيام يلتقي مع الدنمارك في كوبنهاغن.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي :

تامي أبراهام (تشيلسي) ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، إريك داير (توتنهام)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جو غوميز (ليفربول)، ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) ديان هندرسون (مانشستر يونايتد)، داني إنجز (ساوثهامبتون) هاري كين (توتنهام)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، تيروني مينجز (أستون فيلا)، ماسون ماونت (تشيلسي)، كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيكو بوبي (بيرنلي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ديكلان ريس (ويستهام)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، كيلي والكر (مانشستر سيتي)، جيمس وارد بروس (ساوثهامبتون) وهاري وينكس (توتنهام).