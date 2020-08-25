اشتباه بحالات إصابة جديدة بكورونا في مرسيليا

يُشتبه بثلاث حالات إيجابية جديدة بفيروس فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف نادي مرسيليا الفرنسي، تضاف إلى خمس حالات أخرى تم تأكيدها، كما أعلن النادي يوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: علم نادي مرسيليا للتو باشتباه بثلاث حالات في صفوف فريقه الأول. اتصل النادي باللجنة المخولة بها الشأن في رابطة الدوري. ولم يتم كشف اسماء اللاعبين المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، علما بأن أيا منهم لم يصب بأعراض كما اعلن متحدث رسمي باسم النادي لوكالة "فرانس برس".

وأدى اكتشاف الحالات الخمس في صفوف مرسيليا إلى تأجيل مباراته ضد سانت إيتيان التي كانت مقررة في افتتاح الدوري لموسم 2020-2021 يوم الجمعة الماضي، وسيخوض مرسيليا أولى مبارياته في الدوري الأحد المقبل ضد بريست في حال لم يحصل أي طارئ.

وسُجلت كذلك حالات أخرى في أندية فرنسية عدة أمثال نيم، مونبلييه، لنس، نيس، آنجيه، موناكو وبريست.