بايرن يعلن تعرض بواتينغ إلى إصابة عضلية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافعه جيروم بواتينغ يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - صفر يوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجرى تبديل بواتينجغ (31 عاماً) بعد 25 دقيقة من بداية المباراة التي شهدت تتويج بايرن ميونخ باللقب الأوروبي ليضيفه إلى لقبيه هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وأضاف النادي الحائز على "الثلاثية" للمرة الثانية خلال 7 أعوام، أن بواتينغ سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال فترة إجازته قبل انطلاق الدوري الألماني في نسخته الجديدة.