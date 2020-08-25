رئيس برشلونة يصف تعامل الإدارة مع سواريز بـ"الجبان"

وصف خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تصرف إدارة النادي الحالية بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بـ"الجبان"، وذلك بعدما تم إبلاغ اللاعب المهاجم بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل.

ونقلت إذاعة "راك1" المقربة من نادي برشلونة أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد تحدث مع لويس سواريز هاتفياً وأبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل، في إطار حملة تصحيح يقوم بها النادي عقب الخروج من الموسم الماضي دون ألقاب للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وتلقيه الخسارة الأكبر في تاريخه الأوروبي 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب لابورتا الرئيس الذهبي في تاريخ برشلونة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": أخبروا سواريز بأنهم لا يريدونه عبر مكالمة هاتفية؟!!. هذا عمل جبان من الرئيس بارتوميو وعدم احترام للاعب قدم الكثير لبرشلونة.



وزاد: هذه الطريقة لا يمكن تصورها، إنها تضر بصورة النادي، وتجعلني أشك أنهم يريدون بيع ميسي في الأيام القادمة، إن برشلونة مسكين لأنه سقط في أيدي أشخاص غير أكفاء.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن قائمة المبعدين من برشلونة تتضمن الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي صامويل أومتيتي، بينما نقلت شبكة "سكاي سبورت" يوم الثلاثاء أن سواريز يطالب بمبلغ 25 مليون يورو تمثل راتبه السنوي للعام المتبقي في عقده مقابل توقيع إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين عامي2003 و2010، واستطاع تحويل برشلونة إلى أقوى فرق القارة العجوز، كما كان الرئيس عندما حقق النادي السداسية التاريخية في عام 2009.