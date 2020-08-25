رومينيغه متفائل باستمرار ألابا مع بايرن ميونخ

أعرب كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن تفاؤله حيال تمديد عقد النمساوي ديفيد ألابا مع النادي البافاري، وذلك بعد مساهمته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم الثلاثاء، وصف رومينيغه المحادثات التي أجريت مع وكيل أعمال اللاعب الدولي في نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا في لشبونة بأنها سارت "بشكل جيد من حيث المبدأ". وأضاف: لا استطيع أن اتخيل أن من الممكن أن تكون لدى ديفيد الرغبة في الرحيل عن النادي، ونحن لدينا مصلحة كبيرة في أن يبقى، واعتقد أنه يشعر بارتياح في بايرن.

ولفت رومينيغه إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، سيتبادل وجهات النظر في وقت لاحق مع وكيل أعمال ألابا، وزاد: أتمنى أن نتمكن بعدئذ من الإعلان عن إتمام الأمر.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن في صيف 2021، ويلعب مع بطل الدوري الألماني منذ 2010، وتحديداً عندما كان في صفوف فريق الناشئين.