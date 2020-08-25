زلزال في برشلونة.. ميسي يطلب الرحيل

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي أبلغ برشلونة رسميا بأنه يريد مغادرة صفوف النادي الإسباني فورا.

وذكرت قناة "TYC" الأرجنتينية، أن ميسي أخطر النادي الكاتالوني برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بروفاكس، وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.

وأكدت التقارير أن ميسي (33 عاما) ليست لديه أي نية لإجراء اختبارات فيروس كورونا، يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يتم إجراء الفحوصات للاعبين قبل بدء التدريبات مع المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.

وبحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، فإن إدارة النادي عقدت اجتماعا طارئا عقب تلقي إخطار ميسي الرسمي، لاسيما أن النادي لا يفكر في التخلي عن أنجح لاعب في تاريخ برشلونة (34 لقباً)، لكن ميسي أوضح للمدرب كومان خلال اللقاء الذي جمعهما قبل أيام أنه لا يرى مستقبله في برشلونة، لاسيما أن كومان طلب من صديق ميسي المقرب سواريز البحث عن ناد آخر لأنه ليس من ضمن خططه، إضافة إلى فيدال وراكيتيتش وأومتيتي، ويمكن أن يخرج أيضا كل من ألبا وبوسكيتس وبيكيه.

وقدم اللاعب والقائد السابق لبرشلونة، المدافع كارلوس بويول، دعمه للنجم الأرجنتيني، عبر حسابه في "تويتر"، حيث كتب: الاحترام والتقدير والإعجاب لليو ميسي، كل دعمي لك يا صديقي.

وكتب كويم تورا إي بالا، رئيس حكومة إقليم كاتالونيا: كاتالونيا ستبقى منزلك يا ميسي، شكراً على كل تلك السنوات المليئة بالسعادة واللحظات الكروية المميزة، أنت رياضي لن يمحى من الذاكرة على الإطلاق.

ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الكاتالوني حتى 2021، وتوقعت الصحافة الكاتالونية أن تكون وجهته المقبلة صوب مانشستر سيتي أو إنتر ميلان.