سبتمبر.. "عودة تدريجية" للجماهير في الدوري البلجيكي

سيتمكن أنصار أندية الدرجة الأولى البلجيكية لكرة القدم من العودة تدريجيا لمؤازرة فرقها داخل الملاعب اعتبارا من سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت رابطة الدوري يوم الثلاثاء.

وبحسب سعة كل ملعب، يستطيع ما بين 400 و5000 متفرج من العودة إلى المدرجات، وقال المدير العام للرابطة المحترفة بيار فرانسوا: نستطيع قريبا إعادة أنصار اللعبة ليكونوا أقرب إليها. نحن واثقون بأن أنديتنا وأنصارها سيقومون بالإجراءات اللازمة لكي تكون العودة إلى الملاعب الأكثر أمنا ممكنا.

وأشارت الرابطة بأن "مشاورات هيكلية" مع مختلف السلطات السياسية سمحت بالوصول الى هذا البروتوكول المفصل. وقال وزير الداخلية بييتر دي كريم: هذا التعاون البناء يسمح بعودة 400 متفرج على الأقل لمتابعة مباريات فرقهم اعتبارا من سبتمبر.



وبحسب شبكة "آر تي ال" فإن الحديث يدور حول السماح لنحو 5000 متفرج في الملاعب الأكثر قدرة استيعابية في البلاد، لكن الرابطة لم تؤكد هذه المعلومات لدى اتصال وكالة "فرانس برس" بها.

وتعتبر بلجيكا من أكثر الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعدد بلغ 10 آلاف.