سواريز يطلب 25 مليون يورو مقابل الرحيل عن برشلونة

رفض الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة إنهاء عقده مع النادي دون مقابل مالي، وطلب الحصول على 25 مليون يورو تمثل راتبه السنوي للعام المتبقي بعقده مع وصيف بطل الدوري الإسباني، وذلك بعدما أبلغه رونالد كومان المدرب الهولندي الجديد بعدم الاعتماد عليه في مخططه الجديد لإعادة برشلونة، بعد موسم كارثي مر به النادي.

وانتقل سواريز إلى برشلونة في صيف 2014 قادماً من ليفربول الإنجليزي، وكان حينها يقضي عقوبة الإيقاف 4 أشهر بعدما عض جورجيو كيليني مدافع إيطاليا في مونديال كأس العالم بالبرازيل، وأصبح منذ ذلك الحين لاعباً أساسياً في هجوم الفريق وشكل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار مثلث "إم.إس.إن" الهجومي الشهير بين عامي 2014 وحتى 2017، عندما انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان لقاء قيمة كسر عقده مع النادي الكاتالوني والبالغة 222 مليون يورو.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" يوم الثلاثاء خبراً جاء فيه أن لويس سواريز (33 عاماً) رفض العرض الذي تقدم به برشلونة، والذي يقتضي خروجه من النادي بالتراضي، وطلب الحصول على كامل مبلغ العام المتبقي في عقده والبالغ 25 مليون يورو تمثل رواتبه الشهرية حتى نهاية العقد في صيف العام المقبل.

ويعمل محامو برشلونة على إيجاد صيغة تفاهم تجعل سواريز يتنازل عن طلبه الصعب، في ظل الأزمة المالية التي تحيط بالنادي، فيما يحاول أياكس أمستردام النادي الذي لعب له سواريز قبل ليفربول وبرشلونة، إعادته إلى هولندا مجدداً، لكن مقابل 3 ملايين يورو كراتب سنوي فقط.

وسجل سواريز مع برشلونة 198 هدفاً جعلته ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكاتالوني، كما قدم 109 تمريرة حاسمة، أسهمت بحصول الفريق على بطولة الدوري 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مثلها، وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس دوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.