كومان يصدم ميسي: امتيازاتك داخل برشلونة انتهت

أبلغ رونالد كومان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأن امتيازاته مع الفريق انتهت، وعليه أن يفكر في مصلحة برشلونة.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإنه تم التعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بلقاء المدرب الهولندي لميسي، وأن التفاصيل صادمة بالنسبة لمشجعي برشلونة، لأن اللقاء بين المدرب الجديد وأسطورة برشلونة كان شديد التوتر.

وذكر البرنامج أن كومان أخطر ليونيل ميسي بأن الامتيازات الخاصة به في الفريق قد انتهت، وعليه أن يفعل شيئا من أجل الفريق، وكان كومان صريحا، حيث قال له: سأكون غير مرن، عليك التفكير في الفريق.

وأكد البرنامج الإسباني أن تلك العبارات جعلت ميسي يعود إلى إجازته وهو مستاء، ومن الممكن أن تجعله يتخذ خطوة تجاه الخروج من النادي الكاتالوني.