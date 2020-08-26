رسمياً.. ميسي يبلغ برشلونة بعدم الحضور إلى التدريبات

أعلن رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة يوم الأربعاء أن النجم والقائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ النادي الكاتالوني بـ"عدم الحضور إلى التدريبات"، مؤكدا أن البحث جار عن أفضل حل للنادي وللاعب في قضية الانفصال بينهما.



وقال بلانيس الذي تولى المنصب خلفا للفرنسي إيريك أبيدال، خلال تقديم الوافد الجديد البرتغالي ترينكاو والذي طغى عليه تماما إعلان الثلاثاء عن رغبة ميسي في الرحيل: ميسي أبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب، إذ يجب أن يجتاز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد قبل استئناف التدريبات يوم الاثنين، لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراما، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار.



وتابع: يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه. لا نفكر في أي بند لفسخ عقده. ارتباط ميسي وبرشلونة جلب الكثير من الفرح للجماهير. وداخليا نعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي.

وأردف قائلا: هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك. نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز. لا يوجد انقسام داخل النادي على ميسي، كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى.

وأبرز: نرى ميسي كلاعب في برشلونة. اليوم وصل ترينكاو، ونأمل أن ينتصر إلى جانب ميسي. لقد أعاد برشلونة بناء صفوفه عدة مرات في تاريخه، ودائما عاد بقوة، فكرتنا هي القيام بذلك مرة أخرى، حول أفضل لاعب في العالم"، مشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل في الإبقاء على النجم ميسي في صفوف النادي.