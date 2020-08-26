فالنسيا يوافق على انتقال رودريغو إلى ليدز

أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم صباح يوم الأربعاء توصله لاتفاق حول انتقال مهاجمه رودريغو مورينو إلى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما.



ولم يكشف النادي في بيانه عن قيمة الانتقال أو مدة عقد اللاعب مع ليدز، رغم أن تقارير في وسائل إعلام إسبانية قالت إن النادي الإنجليزي سيدفع لفالنسيا حوالي 30 مليون يورو وعشرة ملايين أخرى في صورة إضافات متغيرة.



وقال النادي الإسباني : توصل فالنسيا لاتفاق من حيث المبدأ مع ليدز يونايتد من أجل انتقال رودريغو بشرط اجتياز اللاعب لفحص طبي واستكمال كل الإجراءات.



وأحرز اللاعب، المشهور باسمه الأول رودريغو، 59 هدفا في 220 مباراة مع فالنسيا، وسيكون أحدث لاعب كبير يترك فالنسيا بعد انتقال القائد داني باريخو وفرنسيس كوكلين إلى فياريال هذا الشهر مما أثار احتجاجات جديدة ضد مالك النادي بيتر ليم.



ويعرف رودريغو (29 عاماً) كرة القدم الإنجليزية جيدا إذ شارك في 17 مباراة مع بولتون واندرارز عندما كان معارا من بنفيكا في موسم 2010-2011.



وأبلغ رودريغو، الذي نشأ في أكاديمية فلامنغو البرازيلي وريال مدريد، صحيفة "الغارديان" البريطانية في 2018 : إنجلترا كانت مكانا جيدا بالنسبة لي. عندما تلعب في إنجلترا تحتاج لقدرات بدنية، ليس لديك أي خيار سوى التأقلم وهذا يجعلك تنضج.



وبات رودريغو بفضل جودته المهاجم المفضل لمدرب إسبانيا لويس إنريكي وسلفه روبرت مورينو، وأحرز ستة أهداف في آخر تسع مباريات مع منتخب بلاده، لكنه سجل سبعة أهداف فقط بجميع المسابقات الموسم الماضي في خضم فترة مليئة بالإصابات والاضطرابات في فالنسيا الذي أقال مدربه صاحب الشعبية الكبيرة مارسيلينو في سبتمبر وأنهى الموسم في المركز التاسع.