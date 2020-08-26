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ملبورن يتخطى وسترن يونايتد ويصل نهائي الدوري الأسترالي

المصدر: ملبورن - د ب أ
وسترن يونايتد بلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه
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تأهل ملبورن سيتي لنهائي الدوري الأسترالي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة بفوزه 2-0 على ويسترن يونايتد في سيدني يوم الأربعاء لينهي حلم منافسه الذي يخوض أول موسم بالمسابقة.

وسجل جيمي مكلارين هداف الدوري من ركلة جزاء في الشوط الثاني ثم أحرز توموكي إيماي بالخطأ في مرماه ليضمن مواجهة سيتي مع حامل اللقب سيدني إف.سي أو بيرث غلوري في النهائي الكبير يوم الأحد.

وهيمن الوافد الجديد يونايتد على الاستحواذ في معظم فترات اللقاء لكنه اصطدم بحارس سيتي المتألق توم غلوفر الذي أنقذ عدة محاولات ولعب دورا بارزا في الفوز.

كلمات دالّة

#ملبورن سيتي, #بيرث غلوري, #سيدني إف سي, #وسترن يونايتد, #الدوري الأسترالي

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