كلوب يستبعد إمكانية انضمام ميسي إلى ليفربول

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إنه يود أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف فريقه، لكنه أضاف أنه ليس هناك احتمال لانضمام ميسي إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حالة تأهب قصوى بعد أن أبلغ ميسي نادي برشلونة الإسباني قبل أيام برغبته في الرحيل عن الفريق، ويبدو مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يدربه المدير الفني بيب غوارديولا، أقرب المرشحين لضم ميسي.

وأبدى كلوب إعجابه بالنجم ميسي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القيود المالية تحول دون مجرد مناقشة الأمر.

وأضاف كلوب في تصريحاته للصحافيين: اهتمام؟ من لا يرغب في تواجد ميسي في صفوف فريقه؟

وتابع: لكن ليس هناك احتمال لذلك. الأرقام (المتطلبات المالية) لا تتناسب معنا على الإطلاق. لكنه لاعب جيد، كي أكون صريحا.

ورغم أن كلوب قال إن انتقال ميسي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون أمرا جيدا، أبدى شكوكه في إمكانية تحقق ذلك.

وقال كلوب: سيكون ذلك أمرا هائلا بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني لست متأكدا من أن الدوري الإنجليزي بحاجة إلى هذا التعزيز.

وأضاف: لم يسبق له اللعب في أي مسابقة دوري أخرى. كرة القدم هنا مختلفة. أود أن أرى ذلك لكنني لست متأكدا من حدوثه.