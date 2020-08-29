استئناف الدوري الكولومبي الشهر المقبل

أكد إرنستو لوسينا وزير الرياضة الكولومبي صباح السبت، أن دوري الأضواء لكرة القدم سيُستأنف الشهر المقبل بدون جماهير، وذلك بعد توقفه في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال لوسينا خلال بث تلفزيوني للرئيس الكولومبي إيفان دوكي: الخبر السار اليوم لكولومبيا هو أن الأسبوع الثالث من سبتمبر على أقصى تقدير ستعود كرة القدم. ستقام المباريات خلف أبواب مغلقة، وقد قلنا ذلك من البداية، لن يكون هناك جماهير.

وتقترب كولومبيا، التي ستنهي خمسة شهور من إجراءات العزل العام بنهاية هذا الشهر، من 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 19 ألف وفاة.