ليدز يكمل تعاقده مع رودريغو مقابل 30 مليون يورو

أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، إبرام صفقة التعاقد مع المهاجم رودريغو من فالنسيا الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

وأعلن ليدز يونايتد أن اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 29 عاما، وقع عقدا لمدة أربعة أعوام. وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون إسترليني، في حالة تفعيل بنود خاصة بالمكافآت.

وكانت أكبر صفقة سابقة في تاريخ ليدز يونايتد، قد أبرمت في عام 2000 عندما تعاقد النادي مع ريو فيرديناند من وست هام مقابل 18 مليون إسترليني.

وبعد أن أخفق فالنسيا في التأهل للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، إثر إنهاء الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري، يحاول النادي لجمع الأموال عبر بيع أبرز لاعبيه، واستغنى بالفعل عن فيران توريس، المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو، وفرانسيس كوكولين المنتقل إلى فياريال مقابل 8 مليون يورو، بينما انتقل داني باريخو إلى فياريال في صفقة انتقال حر.