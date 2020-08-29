وزير الداخلية الألماني: الجماهير ستعود بـ"مهل"

دعا هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إلى الابتعاد عن " حلول الأبيض والأسود" في قضية عودة الجماهير إلى الملاعب، مشيراً إلى إمكانية إعادتهم بشكل متمهل.



وفي مقابلة مع صحيفة "دوناوكورير" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال زيهوفر: يمكن أن نعيد الجماهير إلى الملاعب بشكل متمهل وبدون إهمال الحماية من العدوى، فمبدأ استبعاد الجماهير على الإطلاق لفترة زمنية غير محددة، هو مبدأ مستبعد بالأساس، وسنراجع الآن متى وكيف يمكننا إعادة إحياء المشاركة الجماهيرية



وقرر رؤساء حكومات الولايات الألمانية في اجتماع يوم الخميس أن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم ستقام إلى حد كبير بدون جماهير حتى نهاية أكتوبر القادم على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبحسب زيهوفر، فإن من المنتظر خلال الأسابيع المقبلة تطوير خطط بشأن كيفية إعادة الجماهير مرة أخرى، وتابع: الأمر هنا لا يتعلق فقط بكرة القدم بل بكل أنواع الرياضات الأخرى. وأعتقد أنه سيكون لدينا خطط أكثر دقة في بدايات الخريف. وأضاف أنه سيعمل أيضا على سبيل المثال من أجل إعادة جماهير هوكي الجليد إلى الاستادات.



واشار زيهوفر إلى أن العديد من الأندية تعمل أيضا على إعداد خطط، وزاد: لهذا أنا متفائل بأنه سيكون لدينا جماهير في الملاعب حتى وإن كان بأعداد محدودة في أول الأمر، وأنا لا أعرف المدة التي سنظل فيها مشغولين بالوباء لكنها من الممكن أن تستمر لبعض الوقت.