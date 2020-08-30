إعفاء محترفي المنتخب الألماني من العزل الصحي

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن اللاعبين الدوليين المحترفين في دول أجنبية ليسوا في حاجة إلى قضاء فترة طويلة في العزل الطبي عندما ينضمون إلى صفوف المنتخب الألماني حتى لو كانوا قادمين من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأوضح اتحاد الكرة الألماني لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الأحد أن توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني وجوليان دراكسلر وثيلو كيرير ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي سيتم معاملتهم بنفس معاملة باقي أعضاء الفريق رغم اعتبار إسبانيا وفرنسا مناطق مهددة بانتشار موجة جديدة من الوباء بها.



وأشار اتحاد الكرة الألماني أن مثلهم مثل باقي الأعضاء الـ19 بالفريق الألماني ، فإن الثلاثي سيتم إخضاعهم لاختبارات الكشف عن كورونا لدى وصولهم لمقر إقامة الفريق في شتوتغارت، وسيقضي كل لاعب بعدها ساعة واحدة في غرفته الفندقية انتظارا لنتائج الاختبار.



وتنطلق تدريبات المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يواخيم لوف مساء الاثنين، استعداداً لمواجهته مع نظيره الإسباني يوم الخميس في شتوتغارت ثم يواجه سويسرا يوم الأحد في بازل ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبي.



وأكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أن جميع اللاعبين سيخضعون لاختبار كورونا في اليوم السابق للتدريبات ، وأن هناك إجراءات احترازية ستحيط بالفريق بسبب الجائحة.