فان ديك بعد خسارة أرسنال: لا داعي لـ"الهلع"

يرى الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه "لا ينبغي الهلع" بعد فريقه السبت مباراة درع المجتمع أمام أرسنال والتي خسرها بطل الدوري بركلات الترجيح.

وخسر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم بركلات الترجيح 5-4 أمام أرسنال حامل لقب كأس إنجلترا الأخير بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لمثله في المباراة السنوية التي تسبق انطلاق البطولة المحلية.

وقال المدافع الدولي لموقع النادي على الإنترنت : خلال المباراة كلها لعبنا جيدا وضغطنا جيدا وخلقنا فرصا كثيرة، ومن الواضح أن ركلات الجزاء هي مجرد يانصيب وأي شيء يمكن أن يحدث.

وأضاف: نحن نشعر بخيبة أمل ولكن علينا أن نضع ذلك خلفنا، في العام الماضي خسرنا بركلات الجزاء ضد مانشستر سيتي، وفزنا بعدها بالدوري، لذا لا ينبغي لنا أن نهلع، ولكننا أردنا أن نفوز بالمباراة ونتوج باللقب.

وحسم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ النتيجة بتسجيله الركلة الأخيرة لفريقه، بعدما افتتح التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 12.

ويفتتح ليفربول حملة دفاعه عن لقبه في 12 سبتمبر حينما يستقبل ليدز اليونايتد الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز، في حين يحل أرسنال ضيفا على فولهام الصاعد من الدرجة الأولى.