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كلوب يأمل عودة هندرسون وماتيب الأسبوع المقبل

المصدر: ليفربول - د ب أ
هندرسون تعرض إلى إصابة أواخر الموسم الماضي
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أعرب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن أمله أن يعود الثنائي جوردان هندرسون وجويل ماتيب لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل بعد التعافي من الإصابة.

ويتعافى هندرسون من إصابة في الركبة، فيما يتعافى ماتيب من إصابة في القدم وهو ما أبعدهما عن نهاية الموسم الماضي واستعدادات الفريق لموسم 2020 - 2021.

ولم يشارك الثنائي في الخسارة التي تلقاها ليفربول أمام أرسنال بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت، ولكن من الممكن قريبا أن يتخذا خطوة أخرى نحو العودة للفريق.

وقال كلوب للموقع الرسمي للنادي بشأن إمكانية مشاركة هندرسون في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد سبتمبر المقبل : يجب أن نرى متى سيعود للتدريبات، أعتقد أن ماتيب وهندرسون سيشاركان في جزء من المران الأسبوع المقبل وسنرى هذا. بالطبع، كلما زاد الوقت كلما كانت فرصهم أفضل، ولكنني لا أعلم في هذه اللحظة.

كلمات دالّة

#ليفربول, #كلوب, #هيندرسون, #ماتيب

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