إصابة ثلاثة لاعبين من أتالانتا بفيروس كورونا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، أن الفحوص كشفت عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح النادي، الذي فجر مفاجأة بالوصول إلى دور الثمانية بدوري الأبطال في الموسم المنقضي، في بيان، أنه جرى الكشف عن حالات الإصابة الثلاث عبر الفحوص التي أجريت للفريق الأول قبل بدء التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد اليوم الاثنين.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين لم يعانوا من أي أعراض، وقد خضعوا للعزل مع متابعة حالتهم من قبل السلطات الصحية، حسب ما أوضحه النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي أتالانتا يتواجد في بيرغامو، المدينة الواقعة في شمال إيطاليا، والتي شكلت بؤرة الوباء لدى بدء تفشيه في إيطاليا.