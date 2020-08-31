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انسحاب أويارزابال من قائمة إسبانيا بعد إصابته بكورونا

المصدر: مدريد - رويترز
أويارزابال في مباراة سابقة مع منتخب بلاده
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انسحب ميكل أويارزابال جناح نادي ريال سوسيداد من منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض مباراتين في الدوري الأوروبي للأمم بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينما انضم مهاجم فياريال جيرار مورينو للفريق بدلا منه.

وقال أويارزابال (23 عاماً) الليلة الماضية إنه سيخضع لعزل شخصي في المنزل وسيغيب جراء ذلك عن مباراتي منتخب إسبانيا في الدوري الأوروبي أمام منتخبي ألمانيا وأوكرانيا في سبتمبر القادم.

وكتب أويارزابال الذي شارك في سبع مباريات دولية عبر "إنستغرام": أود ابلاغكم بأن نتيجة فحصي الأخير جاءت إيجابية، يستلزم هذا البقاء في المنزل لبضعة أيام ولن أتمكن من الانضمام للمنتخب الوطني.

وبدأ مورينو مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني في العام الماضي وأحرز 18 هدفا لفياريال في الموسم الماضي وأحتل الفريق المركز الخامس بين فرق الدوري الإسباني العشرين.

كلمات دالّة

#مورينو, #أويارزابال, #ألمانيا, #لويس إنريكي, #إسبانيا
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