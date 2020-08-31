فان غال لا يمانع العودة إلى تدريب هولندا

لا يمانع المدرب الهولندي الشهير لويس فان غال المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ الألماني تولي مهمة تدريب المنتخب الهولندي لكرة القدم للمرة الثالثة، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

ونقلت شبكة "إن أو إس" التلفزيونية عن فان غال قوله: سأفكر في الأمر بجدية. وذلك إذا عرض عليه الاتحاد الهولندي للعبة تولي مسؤولية الفريق لخلافة رونالد كومان الذي رحل بشكل مفاجئ إلى تدريب برشلونة الإسباني.

وينتظر أن تكون المهمة الرئيسية للمدرب الجديد هي قيادة الفريق في بطولة كأس أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتولى فان غال (69 عاماً) تدريب المنتخب الهولندي مرتين سابقتين وقاد الفريق في المرة الثانية إلى احتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل فيما كانت المرة الأولى بين عامي 2000 و2001 وفشل خلالها في قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ولم يتول فان غال تدريب أي فريق للأندية منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2016 ، وسبق له تدريب أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني أيضا، وفي العام الماضي أعلن أنه لا يريد الاستمرار في مهنة التدريب.



ويتولى دوايت لودفيغز المدرب المساعد السابق للمنتخب الهولندي مهمة الإشراف على الفريق بشكل مؤقت خلال مباراتي الفريق المقبلتين أمام منتخبي بولندا وإيطاليا في الرابع والسابع من سبتمبر المقبل على الترتيب في دوري أمم أوروبا.