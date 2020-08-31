ليفاندوفسكي يعتزم مواصلة اللعب بعد نهاية عقده مع بايرن

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم المتوج بالثلاثية "الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا" أنه يعتزم مواصلة اللعب بعد نهاية عقده الحالي مع النادي البافاري في عام 2023.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" يوم الاثنين: العقد الحالي لن يكون الأخير بالنسبة لي، أود اللعب لفترة أطول. وأرغب في إنجاز المزيد، وزملائي في ميونخ يفكرون كذلك تماما.

وسيكون المهاجم البولندي في الخامسة والثلاثين من عمره تقريبا عندما يحين وقت الحديث بشأن تجديد عقده الحالي، لكنه لا يشعر بالعمر حتى الآن. وقال ليفاندوفسكي المتوج مع بايرن ميونخ في الموسم المنقضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، والفائز بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا :لا أشعر بأن عمري 32 عاما، أشعر بحال أفضل مما كنت عليه وأنا في السادسة والعشرين من عمري.

وأضاف: هذا لا ينطبق فقط على حالتي الجسدية وإنما على قدراتي الفنية وقدراتي كلاعب كرة قدم، حيث أنني عملت بدقة شديدة في الأعوام الماضية من أجل الوصول إلى مستواي الأمثل، إنني سعيد حقا بتحقيق ذلك ولا يزال بإمكاني اللعب على أعلى المستويات. سأبذل كل ما بوسعي من أجل الحفاظ على هذا المستوى لأعوام أخرى.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2014، ويتطلع إلى تقديم مسيرة طويلة في الملاعب، حيث صرح قائلا :لا يزال أمامي طريق طويل ولا أفكر بشأن نهاية مسيرتي.