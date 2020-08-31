مدرب ليفركوزن يؤكد انتقال هافيرتز إلى تشيلسي

أكد الهولندي بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن الألماني يوم الاثنين، أن مهاجميه كاي هافيرتز وكيفن فولاند يستعدان للتوقيع لناديي تشليسي الإنجليزي وموناكو الفرنسي على التوالي، موضحا أنه لا يتوقع عودتهما إلى صفوف الفريق بعد فترة التوقف الدولية.

وقال بوش بخصوص هافيرتز الذي يعتبر في سن الـ21 عاما أحد أفضل المواهب في كرة القدم الألمانية: في كرة القدم يمكن أن تفشل دائما في النهاية، لكن بصراحة تامة، استمرت المفاوضات منذ فترة طويلة وأنطلق من مبدأ أن كاي سيترك الفريق أكثر من رؤيته سيبقى في صفوف النادي.

وأكد المدرب الهولندي الذي فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل الفريق خامسا في الدوري الألماني، أن تشلسي كان بالفعل المحاور المميز لهافيرتز، وكان باير ليفركوزن يطالب قبل الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بـ100 مليون يورو للسماح للاعب الشاب بالرحيل.

وسبق للنادي اللندني الحصول على خدمات نجم آخر في الدوري الألماني هذا الصيف هو مهاجم لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر مقابل نحو 53 مليون يورو.