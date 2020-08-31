ميلان يبدأ مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة شامروك

سيبدأ ميلان بطل أوروبا سبع مرات مسيرته في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم خارج أرضه بمواجهة شامروك روفرز بعد سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني يوم الاثنين.

ويعود ميلان، الذي أنهى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز السادس، إلى المنافسات القارية بعد الإيقاف لمدة عام لخرق قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي (اليويفا) ما أدى لغيابه عن الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وكانت آخر مواجهة بين ميلان وفريق أيرلندي عام 1975 حين فاز 3-صفر على أثلون تاون في الوقت الإضافي بكأس اليويفا القديمة.

ويعتقد بأن هذه كانت أهم مواجهة لفريق أيرلندي منذ لعب كورك سيتي ضد بايرن ميونيخ في كأس اليويفا في 1991-1992 بعد التعادل على أرضه ذهابا 1-1 قبل الخسارة 2-صفر في ألمانيا.

ويشير موقع ترانسفير ماركت على الانترنت إلى أن تشكيلة شامروك تساوي 1.95 مليون يورو مقارنة بتشكيلة ميلان التي تبلغ قيمتها 393.2 مليون يورو.

ويلتقي توتنهام هوتسبير الانجليزي مع مستضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري بينما يزور فولفسبورج الألماني ألبانيا لمواجهة كوكيس.

وستقام 46 مواجهة من مباراة واحدة بسبب صعوبات السفر وسط جائحة كوفيد-19 ولنفس السبب تلعب المباريات بدون جماهير، وستقام المباريات يوم 17 سبتمبر .