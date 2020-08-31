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نيمار يتمسك بباريس.. ويتراجع عن فكرة العودة إلى برشلونة

المصدر: باريس - فرانس برس
نيمار خسر دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان
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أكد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي الاثنين.

وبعد أن كان يرغب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الموسم الماضي، أكد اللاعب البارع انه سيحمل ألوان النادي الذي خسر مباراة النهائي أمام بايرن ميونخ بهدف الفرنسي كينغسلي كومان، إذ قال: سأبقى وأريد العودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مجدداً، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها.

ويُعدّ نيمار (28 عاماً) والذي تُوّج بأربعة ألقاب محلية مع سان جيرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعدما انتقل من برشلونة لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 صيف 2017.

وسجل نيمار 19 هدفا في 27 مباراة لسان جيرمان الموسم المنصرم وأضاف 12 تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني توماس توخيل.

وشهد سان جيرمان رحيل عدد من نجومه على غرار هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني، وقائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا والظهير البلجيكي توماس مونييه.

كلمات دالّة

#نيمار, #سواريز, #توخيل, #بايرن, #برشلونة, #ميسي
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