عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

هداف الدوري الإيطالي يستمر مع لاتسيو حتى 2025

المصدر: روما - رويترز
إيموبيلي أحرز 36 هدفاً الموسم الماضي
رابط مختصر

أعلن نادي لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أنه مدد تعاقده مع هداف الدوري المخضرم تشيرو إيموبيلي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

وأحرز المهاجم الإيطالي الدولي البالغ عمره 30 عاما 36 هدفا في الموسم الماضي ليعادل الرقم القياسي للأهداف في البطولة والمسجل باسم غونزالو هيغوايين في موسم 2015-2016 بينما احتل لاتسيو المركز الرابع بين فرق الدوري الإيطالي وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أنهى إيموبيلي الموسم متقدما بخمسة أهداف على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وصاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #إيموبيلي, #رونالدو, #هيغوايين, #لاتسيو
إقرأ أيضاً الحارس التشيلي برافو يحمي شباك ريال بيتيس الحارس التشيلي برافو يحمي شباك ريال بيتيس 11:21 GMT
إقرأ أيضاً بعد اعتقاله في اليونان.. يونايتد يمنح قائده فترة راحة بعد اعتقاله في اليونان.. يونايتد يمنح قائده فترة راحة 11:31 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر