إصابة الإسباني أداما تراوري بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن منتخب إسبانيا قد يفتقد جهود أداما تراوري جناح وولفرهامبتون واندرارز في مباراتيه بدوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا وأوكرانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخضعت تشكيلة المدرب لويس إنريكي لفحوص كورونا فور الوصول إلى معسكر لاس روزاس، ومن المقرر أن يجري تراوري فحصا آخر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لتأكيد نتيجة الاختبار الأول.

وإذا تأكدت الإصابة سيتم استبعاد تراوري البالغ من العمر 24 عاما من التشكيلة تطبيقا للبروتوكولات الصحية التي وضعها الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لينضم إلى زميله في المنتخب ميكل أويارزابال.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على ألمانيا يوم الخميس ويستضيف أوكرانيا يوم الأحد في المجموعة الرابعة.