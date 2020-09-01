عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

إصابة الإسباني أداما تراوري بفيروس كورونا

المصدر: مدريد - رويترز
تراوري في تدريب سابق مع منتخب إسبانيا
رابط مختصر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن منتخب إسبانيا قد يفتقد جهود أداما تراوري جناح وولفرهامبتون واندرارز في مباراتيه بدوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا وأوكرانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخضعت تشكيلة المدرب لويس إنريكي لفحوص كورونا فور الوصول إلى معسكر لاس روزاس، ومن المقرر أن يجري تراوري فحصا آخر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لتأكيد نتيجة الاختبار الأول.

وإذا تأكدت الإصابة سيتم استبعاد تراوري البالغ من العمر 24 عاما من التشكيلة تطبيقا للبروتوكولات الصحية التي وضعها الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لينضم إلى زميله في المنتخب ميكل أويارزابال.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على ألمانيا يوم الخميس ويستضيف أوكرانيا يوم الأحد في المجموعة الرابعة.

كلمات دالّة

#تراوري, #كورونا, #لويس إنريكي, #إسبانيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر