ساني يعود إلى "طبيعته" بعد إصابة الرباط الصليبي

أكد ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ أنه يشعر أنه عاد إلى طبيعته عقب فترة من الغياب الطويل عن الملاعب بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، وذلك قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأضاف ساني (24 عاماً) في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت متأخر من يوم الاثنين قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا: أنا جاهز بنسبة 80 بالمئة، بالطبع أنا مفتقد لحساسية وإيقاع المباريات، ومن هنا تأتي النسبة المتبقية.

وستكون تلك المرة الأولى التي يكون فيها ساني متواجدا مع المنتخب الالماني تحت قيادة يواخيم لوف، وذلك منذ تعرضه للإصابة في أغسطس من عام 2019. لكن ساني يقول أن هناك إيجابيات من فترة غيابه الطويلة إذ أوضح: كان علي أن أعمل من أجل العودة، أود القول أنه كان عاما جيدا لأنني كنت قادرا على التعلم أكثر.

وأدى تعرضه للإصابة العام الماضي إلى تأجيل انتقاله إلى بافاريا، وكان عليه الاحتفال من بعيد بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا حيث قال عن فوز الفريق بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي: كنت سعيدا جدا لهم على المستوى الشخصي.