كروس: ريال مدريد سيستفيد من رحيل ميسي

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة بطل الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن الثاني سيفقد سلاحاً مهماً.

وقال توني كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع "إينفاخ مال لوبن" نشرت يوم الأربعاء: لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا، رحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما.

وتشير تقارير إلى أن ميسي (33 عاماً) يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب غوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وقد غاب يوم الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

ووصف توني كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق"، بينما يرى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال مدريد هو الأفضل.