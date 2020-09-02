والد ميسي يسافر إلى برشلونة لحسم وجهة الأرجنتيني

غادر والد ليونيل ميسي، يوم الثلاثاء، في رحلة خاصة من روزاريو إلى برشلونة وذلك من أجل الاجتماع مع ماريا بارتوميو، رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني، بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني الذي بات يرغب في الرحيل.

ووفقا للتقارير الصحافية، فإن خورخي، وكيل ووالد ميسي، سافر في الساعة 12 ظهرا بتوقيت الأرجنتين ومن المقرر أن يصل إلى برشلونة في السادسة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت برشلونة، وسيجتمع بعدها مع بارتوميو من أجل حسم مستقبل ميسي.

وذكرت صحيفة "ديبورتيفو" الكاتالونية في تقرير لها، أن موضوع اللقاء سيكون بند إنهاء عقد ميسي، إذ يريد ميسي تجنب الذهاب إلى المحكمة، وإنهاء الأمور بصورة ودية، لاسيما أن فكرة ميسي واضحة، وهي الرحيل، وأوضح ذلك بغيابه عن اختبارات فحوصات كورونا والتدريبات أيضا، بينما تريد إدارة برشلونة استمراره بصفوف النادي الكاتالوني، وإذا ما أصر على الخروج فيجب أن يكون عن طريق دفع 700 مليون يورو، وهي قيمة كسر العقد.