يوفنتوس يبدأ طريقه نحو اللقب "العاشر" بمواجهة سامبدوريا

يبدأ يوفنتوس مشواره نحو لقب عاشر تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم على أرضه بمواجهة سامبدوريا ومدربه كلاوديو رانييري في 20 سبتمبر الحالي، وفق برنامج مباريات الموسم الجديد الذي كشفت عنه رابطة الدوري يوم الأربعاء.

وينطلق الموسم في 19 الحالي خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلا أنه سيشهد على غياب أربعة فرق عن المرحلة الاولى، بعدما حصل كل من إنتر وصيف الموسم الماضي والذي يلتقي مع بينيفنتو الصاعد إلى دوري الأضواء بقيادة المدرب بيبو إنزاغي، وأتالانتا الذي يحل ضيفا على لاتسيو، على الإذن ببدء موسمهما بعدها بأسبوع نظرا لمشاركتهما الأوروبية في أغسطس الفائت بعد أن خسر الأول نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فيما خرج الثاني من ربع نهائي دوري الأبطال.

وتشهد المرحلة الأولى على انتقال روما لمواجهة فيرونا، في حين يستقبل ميلان ونجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريق بولونيا ويسافر نابولي إلى بارما.

ولن تكون بداية مسيرة أندريا بيرلو الذي خلف ماوريسيو ساري على رأس الجهاز الفني لـ"بيانكونيري" سهلة، إذ يحل فريقه ضيفا على روما في المرحلة الثانية قبل أن يستضيف نابولي في الثالثة.

فيما لن تكون مهمة إنتر بقيادة أنتونيو كونتي والذي يعتبر المنافس الأبرز ليوفنتوس على اللقب بعد ان أنهى الموسم الفائت ثانيا بفارق نقطة يتيمة أسهل كونه يستهل مشواره أمام ضيفه فيورنتينا (المرحلة الثانية) قبل أن ينتقل إلى العاصمة لمواجهة لاتسيو (المرحلة الثالثة) في حين يلتقي مع غريمه ميلان في دربي ميلانو في المرحلة الرابعة.

أما المواجهة الاولى بين يوفنتوس وانتر فستكون في العام المقبل وتحديدا في 17 يناير 2021 على ملعب الثاني، على أن يقام الإياب في تورينو في 16 مايو في المرحلة ما قبل الاخيرة من الموسم الذي يختتم يوم 23 مايو وفق البرنامج.