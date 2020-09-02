"مولود جديد" يغيّب دي بروين عن مباراة بلجيكا والدنمارك

أعلن مسؤول المنتخب البلجيكي، يوم الأربعاء، أن كيفن دي بروين سيغيب عن المباراة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم السبت المقبل بسبب استعداد زوجته لولادة طفلهما الثالث.

ولم ينضم دي بروين إلى باقي زملائه في منتخب بلاده الذي تجمع في بلجيكا يوم الثلاثاء للاستعداد لمواجهة الدنمارك في كوبنهاغن يوم السبت المقبل ثم أيسلندا في بروكسل يوم الثلاثاء، وأضاف المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي أن دي بروين حصل على إذن للبقاء مع عائلته، وستعتمد مشاركته مع الفريق على موعد الولادة.

وتأثرت تشكيلة بلجيكا بالفعل بانسحاب المهاجم ديفوك أوريغي والحارس هندريك فان كرومبروغ فضلا عن المدافعين ديدريك بوياتا وإلياس كوبو ولاعب الوسط ناصر الشاذلي للإصابة.

ولم يتمكن المدافع توماس فرمالين من السفر من اليابان نظرا للقيود المفروضة هناك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما استدعى روبرتو مارتينيز مدرب الفريق حارس مرمى جنت دافي روف كبديل.